Domenica della Parola di Dio, la diocesi organizza le giornate biblico teologiche

La Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco nella III domenica del Tempo Ordinario, sarà celebrata il 26 gennaio. «È bene - scrive il Papa in "Aperuit Illis", la lettera apostolica dello scorso settembre -, che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella testimonianza di fede».

La Domenica della Parola di Dio è quindi una ulteriore occasione di celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio perché cresca «nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture» In preparazione a tale evento la Diocesi propone – in anticipo rispetto al periodo consueto – le giornate biblico-teologiche dal 15 al 17 gennaio, nell’auditorium “Regina Pacis” della parrocchia Madonna della Pace di Molfetta.

IL PROGRAMMA Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio "Il Vangelo di Matteo" con relatrice Rosanna Virgili, biblista, docente di Esegesi presso l’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona; venerdì 17 gennaio "Aprì loro la mente per comprendere le scarpe scritture" (Lc 24,45), presentazione della lettera apostolica di Papa Francesco “Aperuit illis” con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio con relatore Monsignor Antonio Pitta, Pro-rettore della Pontificia Università Lateranense di Roma e Docente di Esegesi.

Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sui canali diocesani.