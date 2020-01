"Il tuo domani inizia oggi", Progetto Policoro e MSAC per l'orientamento alle scelte di vita

Quattro incontri, uno per ogni mese, a partire da gennaio per avvicinare i maturandi ad un orientamento in uscita e consapevole per le scelte future.

“Il tuo domani inizia oggi”, questo il titolo scelto per il percorso, organizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione tra Progetto Policoro e MSAC – Movimento Studenti di Azione Cattolica, aperto a tutti i ragazzi di quarto e quinto superiore della diocesi.

Nei quattro incontri, che si terranno nella parrocchia Sant’Achille di Molfetta, martedì 14 gennaio, martedì 4 febbraio, venerdì 6 marzo e martedì 21 aprile, i giovani saranno invitati a riflettere su alcune domande che quotidianamente si pongono alla loro età: "Chi sono?" "Chi voglio essere?" "Cosa vorrei diventare?" "Come, quando e dove diventerò ciò che voglio?".

Accompagnati dalle animatrici di comunità del Progetto Policoro e sostenuti dall’equipe diocesana del MSAC, i ragazzi affronteranno questo percorso di preparazione alle scelte di vita.

Il Progetto Policoro è da anni promotore di iniziative che mirano alla situazione giovanile, non a caso gli hashtag che affiancano il logo nazionale sono proprio #giovani #vangelo #lavoro. Nato nella diocesi di Molfetta nel 2003, con lo scopo di tentare di dare una risposta concerta al problema della disoccupazione giovanili, il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia. Policoro, città in Provincia di Matera, è il luogo dove si svolse il primo incontro il 14 dicembre del 1995 voluto da don Mario Operti. Attraverso il Progetto, si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

Proseguendo questa mission, lo scorso anno è nato “Il tuo domani inizia oggi” per formare i maturandi e indirizzarli a scelte future consapevoli, universitarie o lavorative.

Per potersi iscrivere al percorso è necessario contattare le animatrici di comunità del Progetto Policoro tramite mail (diocesi.molfetta@progettopolicoro.it) o sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/progettopolicoromolfetta/).

Inoltre, il Progetto Policoro, riceve e cerca di dare delle risposte a qualsivoglia necessità che riguarda i giovani e il mondo lavorativo. Le animatrici di comunità ricevono ogni mercoledì dalle 18 alle 20 nella sede sita in Piazza Municipio, 22.