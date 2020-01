La partita del cuore, un sorriso per l'Epifania

Lo sport favorisce l'aggregazione e la sensibilizzazione, soprattutto in ambiti in cui è in gioco la salute psico-fisica di soggetti con disabilità.

Lo sa bene il Giovinazzo C5 che, insieme alla cooperativa Anthropos Bitonto-Giovinazzo e all'associazione Gargano 2000, dopo il sorprendente riscontro dello scorso anno, è stato protagonista della seconda edizione della Partita del Cuore, in occasione della Festa del Futsal promossa dalla Divisione Calcio a 5 nella consueta cornice del Futsal Day.

Promossa in collaborazione con l'Inter Club Giovinazzo e destinato agli utenti, ai loro familiari ed agli operatori delle strutture riabilitative, l'evento del club di Antonio Carlucci è stato ideato con l'intento di rinnovare l'idea secondo cui l'attività sportiva agisce da forte collante tra gli utenti e può rappresentare una valida alternativa riabilitativa.

L'evento, dopo la gara, è proseguito con l'ingresso in campo della Befana, fra cioccolatini, panettoni ed un brindisi in allegria. Una festa all'insegna dello sport, della condivisione, della solidarietà e dello scambio d'auguri a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno.