Fratres, oggi appuntamento con la donazione del sangue

Primo appuntamento dell'anno con la solidarietà. Martedì 7 gennaio a Giovinazzo è prevista una giornata dedicata alla donazione del sangue organizzata dalla locale sezione della Fratres. La sede dell'associazione in via Marconi 9 sarà aperta dalle 8 alle 11 per ricevere quanti vorranno donare il proprio sangue. Gli altri appuntamenti nel mese di gennaio sono fissati per domenica 12 gennaio e domenica 26 gennaio.

CONSIGLI UTILI Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di tipo "B" o "C". È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere alcolici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il cerotto dopo qualche ora.