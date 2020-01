"Non solo a Natale puoi", triangolare di futsal con Giovinazzo C5, Anthropos e Gargano 2000

Ritorna l'appuntamento con la partita del cuore, l'evento a metà tra solidarietà e sport. Dopo il successo dello scorso anno, lunedì 6 gennaio alle ore 18 presso il palazzetto di via tenente Devenuto si rinnova l'appuntamento sociale intitolato "Non solo a Natale puoi", un cocktail di sport, divertimento e cultura sociale.

Protagonisti dell'iniziativa gli atleti del Giovinazzo Calcio a 5, che attualmente milita nel campionato di serie B di fustal, l'associazione disabili Gargano 2000 Giovinazzo e la cooperativa Anthropos di Bitonto-Giovinazzo.

Un appuntamento da non perdere per il pubblico giovinazzese viste le numerose sorprese annunciate e la possibilità di conoscere da più vicino in vesti diverse i professionisti del fustal e le ottime capacità psico motorie dei ragazzi appartenenti alle due realtà. L'ingresso al palazzetto sarà gratuito.