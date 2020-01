Il giorno dell'Epifania celebrazione del vescovo in Concattedrale

Sarà il vescovo Monsignor Domenico Cornacchia a celebrare la santa messa nella cattedrale di Giovinazzo lunedì 6 gennaio. La funzione religiosa in occasione dell'Epifania di Gesù è in programma alle 11,30.

Il vescovo durante le festività dedicate al Natale e alla fine dell'anno ha celebrato la santa messa nelle varie città della diocesi. A Giovinazzo tocca la funzione che chiude il periodo del Natale. Un occasione per i fedeli giovinazzesi per incontrare il proprio pastore ed ascoltare le sue parole in vista del nuovo anno cominciato da pochi giorni.