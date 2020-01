I ponti e le feste del 2020

Un nuovo anno è appena cominciato e con esso cresce la voglia di scoprire quali saranno i ponti e le festività che caratterizzeranno il 2020. E se il buon giorno di vede dal mattino, vuol dire che anche quest'anno che inizia porterà con sé un bel carico di weekend lunghi e di occasioni di relax e svago a cominciare già dalla prima festività, quella dell'Epifania che cade di lunedì. Poi, tralasciando carnevale che interessa agli studenti e pochi altri (martedì grasso è il 25 febbraio), bisognerà aspettare fino ad aprile quando arrivano Pasqua e Pasquetta rispettivamente il 12 e 13.

Bene ma non benissimo il ponte del 25 aprile che quest'anno arriva di sabato, giorno che per molti lavoratori è già di riposo; meglio sicuramente quello del 1° maggio che cade di venerdì. A Giovinazzo un giorno di festa extra sarà quello per la partenza del Giro d'Italia in programma domenica 17 maggio. Ancora potenzialmente meglio quello del 2 giugno, festa della Repubblica, che nel 2020 sarà celebrata di martedì. Ferragosto verrà di sabato, mentre domenica 23 per Giovinazzo sarà festa grande con la processione della Madonna di Corsignano.

L'autunno diversamente dal solito non porterà vacanze extra per la festa di Ognissanti che cade domenica 1° novembre, ma si potrà recuperare con l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, che è di martedì. I veri maxi ponti del 2020 arriveranno con la fine dell'anno: Natale arriverà di venerd e il 1° gennaio anche. E poi bisognerà guardare il calendario del 2021.