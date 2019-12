Regolare la raccolta differenziata a Giovinazzo per Capodanno e Epifania

Non subirà modifiche il calendario della raccolta differenziata di Giovinazzo in vista delle festività di Capodanno e della Epifania. Sia le utenze domestiche che quelle non domestiche saranno regolarmente servite dagli operatori della azienda addetta alla raccolta sia nella giornata di mercoledì 1° gennaio che in quella di lunedì 6 gennaio.

Lo spazzamento stradale sarà assicurato in villa comunale, piazza Vittorio Emanuele e centro storico. Lo svuotamento dei cestini stradali sarà invece effettuato su enbtrambi i lungomari, via Bari, via Molfetta, via Cappuccini, via Agostino Gioia e nelle vicinanze dei luoghi di culto. Il punto ecologico di via Bari resterà chiuso nei giorni festivi.