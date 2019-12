Maltempo, oggi annullata l'apertura al pubblico del presepe vivente

Presepe vivente, annullata la visita in programma oggi domenica 29 dicembre. Lo ha annunciato l'Ordine francescano secolare di Giovinazzo con una breve nota.

«A causa delle avverse condizioni meteo e in linea con quanto disposto per altre manifestazioni sul territorio, comunichiamo l’annullamento dell’evento previsto per quest’oggi 29 dicembre. Per consentirci di riparare le strutture danneggiate in questi giorni dal forte vento, vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti già previsti in programma per il 4 e 5 gennaio alle ore 19».

L'ottava edizione del presepe vivente è stata inaugurata lo scorso 26 dicembre. Per poterlo visitare bisognerà attendere il prossimo weekend.