Il comunicato alla cittadinanza di Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna

«L’Associazione naturalistica “Amici dell’Ambiente, della Flora e della Fauna”, con sede in Giovinazzo, è una organizzazione di volontariato apartitica e aconfessionale che ha come scopo principale, previsto dallo statuto, la tutela dell’Ambiente, della Natura e della Biodiversità, notevolmente danneggiati dall’inquinamento e dall’uso indiscriminato dei diserbanti». Comincia così un comunicato alla cittadinanza inviato dall'Associazione del presidente Giovanni Volpicella.

«La normativa nazionale - prosegue la nota - affida alle Associazioni Naturalistiche, portatrici di interesse collettivo, il compito di segnalare le inadempienze e la cattiva gestione del verde pubblico e privato. L’Associazione, a tale scopo, ha da sempre sollecitato l’Amministrazione locale a curare ed integrare il verde cittadino, anche in ragione del surriscaldamento climatico, con reiterati inviti a: rispettare le leggi che obbligano a piantare un albero per ogni bambino nato e/o adottato residente a Giovinazzo (alberi mancanti 4724, utilissimi per depurare l’inquinamento e ridurre l’innalzamento climatico); spostare la velostazione in altro luogo idoneo, in modo da non ridurre il verde di piazza Stallone; redigere un regolamento, allo scopo di disciplinare la gestione del verde ed evitare i danni causati agli alberi da potature non corrette».

«Finalmente, il 17 dicembre c.a. si è tenuto nel palazzo municipale incontro, voluto dal Sindaco, tra l’Associazione, il Sindaco, l’Assessore Depalo e il Consigliere Giovanni Camporeale, per un confronto su suindicati temi; l’Associazione è stata ferma nel ribadire che le leggi vanno rispettate e che gli alberi non vanno danneggiati, come dimostrato con foto che evidenziano gli effetti negativi sugli alberi della capitozzatura e del taglio delle branche. all’esito, il Sindaco si è pronunciato dicendo che: il progetto della velostazione non può essere modificato; gli alberi da intestare ai bambini verranno piantati ad iniziare dal riempimento delle tante buche vuote all’interno del perimetro cittadino; un Consiglio Comunale sarà convocato nel prossimo mese di gennaio per istituire il Parco naturalistico nella Lama Castello e nei terreni in cui vivono le superstiti orchidee spontanee, giusta petizione popolare sottoscritta da 3628 persone, presentata al protocollo il 26/01/2016».

«L’Associazione ha confermato la totale disponibilità a collaborare nella formulazione del Regolamento Comunale del Verde Cittadino, che il Sindaco si è impegnato a porre in essere. Pertanto, è lieta di comunicare a tutta la cittadinanza che dopo: 4 anni, sarà finalmente istituito il Parco Naturalistico; 8 anni, i bambini inizieranno ad avere un albero a loro intestato; molti anni, gli alberi ritorneranno ad essere tutelati e rispettati».