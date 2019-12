Il cuore grande dei giovinazzesi, Babbo Natale porta doni ai bimbi di Famiglie SMA

Il Natale dei giovinazzesi quest'anno è già arrivato. Ieri pomeriggio, nel Centro Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, il centro clinico dedicato alle malattie neuromuscolari dove uno staff preparato e sensibile si prende cura della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Il Babbo Natale dei giovinazzesi per eccellenza, quel Michele Palmiotto che da anni porta avanti lo spirito della bontà nel periodo delle feste in città, è comparso per allietare la giornata in ospedale dei piccoli ospiti della struttura, accompagnato da due sorridenti aiutanti elfiche, una delle quali è la giovinazzese Flora Devivo, e con un carico di doni e soprattutto sorrisi di speranza.

Grazie alla collaborazione di una rete di associazioni, esercizi commerciali e semplici cittadini, guidata da Vito Renna, promotore dell'iniziativa, nel sacco del nostro Babbo preferito anche un generoso aiuto all'operato dell'associazione Famiglie SMA, che si occupa della ricerca su questa complessa malattia, in un percorso tra solidarietà e scienza che sta dando tanti risultati.

Una cura definitiva per la Sua sarebbe un regalo bellissimo. Dopotutto a Natale è lecito sperare.