​“Gesù, Luce da Luce nel presepio di Greccio”, domani l'inaugurazione del presepe vivente

"Sarà inaugurato domani, giovedì 26 dicembre giorno di Santo Stefano, alle 19 il presepe vivente organizzato dalla Comunità Francescana di Giovinazzo.

Il titolo scelto per la raffigurazione della natività del Natale 2019 è "Gesù, Luce da Luce nel presepio di Greccio”. Si tratta dell'ottava edizione del presepe vivente, che apre le celebrazioni anche il per centenario della presenza dell’Ordine Francescano Secolare a Giovinazzo (1920-2020).

Il presepe, come di consueto, si svolgerà nella pineta del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Via Crocifisso nei giorni 26, 29 dicembre e 4, 5 gennaio. L'ingresso avverrà dal cancello in via Molfetta. La rappresentazione sarà aperta al pubblico dalle 19 alle 21.