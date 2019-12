Nasce la sezione Anpi di Giovinazzo intitolata a Angelo Ricapito

Il 21 ottobre scorso, con l'assemblea degli iscritti, si è costituita ufficialmente a Giovinazzo la sezione A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, al termine di un processo di progressivo consolidamento nella vita civile della nostra città. Nella circostanza - si legge in una nota - è stato eletto il comitato di sezione, che nella sua prima seduta di insediamento ha deciso all’unanimità di nominare presidente Michele Cipriani, vicepresidente Maria Giovanna Bavaro e di intitolare la sezione di Giovinazzo ad Angelo Ricapito, martire giovinazzese della resistenza al nazifascismo.

Il gruppo si era reso già protagonista di pregevoli iniziative come: la presentazione del libro “Il partigiano ritrovato” di Pasquale Martino alla presenza dell’autore e con la partecipazione di Domenico Mortellaro, autore del libro “Angelo Ricapito: una vita partigiana” dedicato alla vita del nostro illustre concittadino. L’iniziativa ha visto la partecipazione e collaborazione dell’Associazione Led Giovinazzo.

Si è, tra l’altro, sollecitata l’amministrazione comunale al ripristino della targa toponomastica della via dedicata ad Angelo Ricapito ed a mettere in evidenza la targa attualmente seminascosta in Municipio. In un incontro pubblico alla presenza del Presidente della Segreteria Provinciale A.N.P.I., Ferdinando Pappalardo, è stata presentata la nascita della Sezione dell’Associazione a Giovinazzo. La sezione di Giovinazzo si riunisce presso la locale Camera del Lavoro - CGIL in Via Vernice, per gentile invito del suo coordinatore Savino Illuzzi.

È obiettivo della Sezione ANPI di Giovinazzo proseguire nel lavoro di sensibilizzazione e informazione riguardo i temi dell’antifascismo, dialogando e collaborando con tutti coloro (singoli cittadini, associazioni, forze politiche) che, in questo momento, sentono necessario ed impellente consolidare e tutelare le basi democratiche ed antifasciste della nostra Repubblica.

Per ogni altra informazione sulle nostre attività e per contattarci invitiamo a seguire la pagina Facebook “ANPI Giovinazzo” all’indirizzo: https://www.facebook.com/ANPI.Giovinazzo.