Il calendario della raccolta differenziata di Giovinazzo per Natale e Santo Stefano

Queste le modifiche al calendario della raccolta differenziata di Giovinazzo nei giorni di Natale e Santo Stefano. Secondo quanto comunicato su Facebook dalla Impregico mercoledì 25 dicembre sarà effettuata regolarmente la raccolta sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Giovedì 26, giorno di Santo Stefano, la raccolta della carta prevista sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche non sarà effettuata e sarà rinviata al 2 gennaio. Per quanto riguarda le case sparse il servizio di raccolta previsto per il 26 dicembre sarà posticipato al 2 gennaio.

Lo spiazzamento stradale sarà assicurato in villa comunale, piazza Vittorio Emanuele e centro storico. Los svuotamento dei cestini stradali sarà invece effettuato su enbtrambi i lungomari, via Bari, via Molfetta, via Cappuccini, via Agostino Gioia e nelle vicinanze dei luoghi di culto. Il punto ecologico di via Bari resterà chiuso nei giorni festivi.