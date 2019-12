Consiglio comunale, oggi pomeriggio si discute della crisi del mercato olivicolo

Sarà una seduta prenatalizia quella del consiglio comunale, che oggi, lunedì 23 dicembre, torna a riunirsi con inizio previsto alle 16,30. Sono cinque i punti all'ordine del giorno previsti dal presidente Alfonso Arbore. Prima però di cominciare la discussione in scaletta c'è un fuori programma dedicato ai ringraziamenti e riconoscimenti: al professor Francesco Martinelli, storico preside per più di 30 anni della scuola Marconi, all'Associazione italiana Amici del presepe e al Comandante della Polizia Locale Mimmo Camporeale, che il prossimo 1° gennaio andrà in pensione. Previsto anche il saluto di Piefrancesco Di Masi, referente dell'associazione "conSLAncio Onlus" a cui i membri del consiglio comunale più il sindaco e il presidente hanno devoluto un gettone di presenza per la lotta alla Sla.

I lavori invece verteranno sulle approvazioni dei verbali delle sedute precedenti; sulla comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; su interrogazioni ed interpellanze; sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; sulla grave crisi del mercato olivicolo, richiesta al governo centrale di misure straordinarie e urgenti, un ordine del giorno proposto dai consiglieri Antonella Marzella e Ruggero Iannone.