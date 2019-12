Villa comunale Palombella, oggi pomeriggio l'inaugurazione

Dopo quasi nove mesi stasera i giovinazzesi potranno mettere piede nella nuova villa Palombella. Alle 17,30 infatti è prevista la cerimonia di inaugurazione del giardino comunale al termine dei lavori di riqualificazione che hanno interessato i servizi igienici, la creazione di nuove aree giochi e della nuova fontana centrale, un nuovo impianto luci a led, nuove panchine e circa 100 nuove alberature.

Per i cittadini di Giovinazzo è un appuntamento da non perdere, considerato che rientreranno in possesso di un luogo che insieme alla piazza costituisce uno dei simboli della città. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha messo a punto un programma di festeggiamenti: alzabandiera davanti al Monumento ai Caduti con scopertura della targa della nuova asta di bandiera proveniente dalla fregata militare “Granatiere”; intervento del sindaco Tommaso Depalma; intervento di Antonio La Ghezza per la consegna del nuovo defibrillatore ad uso pediatrico installato vicino alla nuova colonna SOS videosorveglianza e donato dall’associazione "Orizzonti futuri"; festa per bambini e famiglie in collaborazione con Fiorella e Maria Elena Congedo, le ideatrici della serie animata “Trulli Tales”: musica, danza, animazione e cadeau per i più piccoli.