Depalma: «Nel 2020 a Giovinazzo concorsi per vigile, funzionario e dirigente comunale»

Il 2020 rischia di essere per il Comune di Giovinazzo quello dei concorsi. Secondo quanto ha affermato ieri il sindaco Tommaso Depalma, intervenuto alla cerimonia di addio del comandante della Polizia Locale Mimmo Camporeale che dal 1° gennaio andrà in pensione, saranno diverse le procedure di selezione che dovrebbero essere bandite dall'ente di Piazza Vittorio Emanuele II.

«Abbiamo deciso di fare - ha affermato Depalma - un concorso per un vigile. Ma pensiamo anche a procedure per funzionari e dirigenti comunali». La decisione, come ha spiegato lo stesso Sindaco, si è resa necessaria, sopratutto per quanto riguarda posizione in seno alla Polizia Locale, per la difficoltà di attingere alle graduatorie interne alla pubblica amministrazione. Una problematica che ha confermato anche l'assessore Stallone, il quale per quanto riguarda i vigili ha espresso il desiderio di dotare il corpo di ulteriore personale anche negli anni successivi al 2020.