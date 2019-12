Ha tentato di trattenerla, ma una lacrimuccia gli è scappata: «Mi ero immaginato questo momento tante volte, ma l'emozione è veramente grande». Così ha confessato Mimmo Camporeale, che ieri ha salutato colleghi e amministratori in una cerimonia sobria ed emozionante: dal 1° gennaio, dopo 17 anni al vertice, il comandante della Polizia Locale di Giovinazzo va in pensione. Al suo posto arriverà un altro comandante che assicurerà alla città l'autonomia del corpo.

A giudicare dalla piccola folla intervenuta nei locali del comando di via Cappuccini, Camporeale lascia un ottimo ricordo, senza dubbio quello di una persona mite ma decisa sempre disponibile ma rispettosa della divisa che ha indossato: «Sono veramente emozionato ed è difficile riuscire a trovare le parole - ha ammesso Camporeale -. Ringrazio tutti ma in particolare modo il corpo della Polizia Locale di Giovinazzo, uomini e donne meravigliosi: grazie al loro sacrificio abbiamo mantenuto tutti gli impegni presi».

Impegni che negli ultimi anni hanno visto la città protagonista e la Polizia Locale sempre in prima fila: «Giovinazzo sui grandi eventi è un modello - ha confermato il sindaco Tommaso Depalma -, non è un mistero che ci chiamino altre città per chiederci come si fa. Camporeale è stato una delle nostre prime scelte, insieme abbiamo fatto tante cose e riavvolgere il nastro dei ricordi non è semplice». Ma Depalma guarda già in prospettiva: «Dobbiamo continuare la battaglia contro i rifiuti abbandonati in campagna, su questo tema non possiamo arretrare. Poi abbiamo in programma diversi concorsi per implementare i funzionari comunali».

A salutare Camporeale insieme ai comandanti della stazione dei Carabinieri Dino Amato, dell'ufficio locale marittimo Rosario Paesano, della capitaneria di Porto di Molfetta Michele Burlando, delle assessore Colaluce e Piscitelli, dei dirigenti comunali De Candia e Trematore e di tutti i colleghi e gli ex colleghi vigili c'era ovviamente l'assessore alla Polizia Locale Salvatore Stallone: «Mi mancherà il nostro appuntamento mattutino delle 8,30. Quasi otto anni di collaborazione, di alti e bassi anche di scontri non si dimenticano». Questo invece il pensiero del presidente del consiglio Alfonso Arbore: «Grazie Mimmo Camporeale per il lavoro svolto in questi anni per la nostra comunità. Comandante e persona perbene, al di là dei pregi e dei difetti che ognuno di noi ha».