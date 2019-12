Guardia di Finanza, pubblicato il concorso per il reclutamento di dieci tenenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 – (4^ serie speciale del 10 dicembre 2019) il concorso per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del corpo della Guardia di Finanza.

Anche quest’anno - si legge in un comunicato - sono stati messi a bando dieci posti per l’arruolamento degli ufficiali della guardia di finanza. tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: 2 per amministrazione; 1 per commissariato; 3 per infrastrutture; 1 per motorizzazione nel settore aereo; 1 per veterinaria; 2 per psicologia.

Agli interessati il Comando provinciale di Bari segnala che: le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito istituzionale “www.concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro e non oltre il termine perentorio del 10 gennaio 2020; i concorrenti devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata, dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria aera riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione. possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data 1° gennaio 2019, non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984. tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente. Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet “www.gdf.gov.it”.