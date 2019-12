Comune Ricicloni, Depalma: «Siamo felici, città virtuosa ma c’è da tutelare le campagne»

C’è anche Giovinazzo tra i Comuni premiati stamani nella XII edizione di Comuni Ricicloni Puglia organizzata da Legambiente Puglia. Il Comune si è aggiudicato il "Premio Comuni Ricicloni 2019" per aver raggiunto la media percentuale di raccolta differenziata superiore al 65% nel 2018, nella fattispecie 74,1%, piazzandosi al 22esimo posto su 87 comuni premiati.

«Siamo felici perché ancora una volta Giovinazzo riceve questo premio confermandosi uno tra i Comuni più virtuosi della Puglia - dichiara in una nota il sindaco Tommaso Depalma -. Adesso aspettiamo di concludere il ccr per dare un ulteriore impulso alla differenziazione dei rifiuti. Ma mi preme chiedere ancora una volta la collaborazione dei cittadini. Ecco perché reitero l’appello a limitare al massimo il rifiuto indifferenziato e a non abbandonare i rifiuti nell’agro, in modo particolare gli ingombranti, per i quali ricordo che c’è un numero verde a disposizione per il ritiro programmato. Si tratta di un servizio ad hoc che tutti paghiamo e che pertanto sarebbe bene utilizzare. Le nostre campagne vanno salvaguardate e non avvelenate».