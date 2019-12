Restyling villa Comunale Palombella, il programma dell'inaugurazione

Il giorno tanto atteso è arrivato. Domenica, 22 dicembre, riapre la Villa comunale di Giovinazzo dopo un attento lavoro di restyling .



I lavori, per un importo complessivo di circa 500mila euro, sono durati nove mesi ed hanno comportato opere di rifacimento del blocco servizi con la creazione di una Nursery-fasciatoio per le giovani mamme, nuove aree giochi, di cui una per piccolissimi ed una dedicata alle attrezzature-inclusive per disabili, la realizzazione della nuova fontana centrale, il nuovo impianto luci a led, nuove panchine e circa 100 nuove alberature.

Nella vicinanza delle aree giochi una nuova aiuola verrà dedicata al progetto "Dementia Friendly Community" portato avanti dal Comune di Giovinazzo in collaborazione con la cooperativa "Anthropos" con la realizzazione di un giardino sensoriale che verrà inaugurato in primavera. Le panchine adiacenti al giardino sensoriale sono state scelte di colore rosso per aiutare le persone affette da demenza a distinguere al meglio le sedute.

Le aree giochi, il blocco servizi e gli ingressi della Villa comunale sono completamente videosorvegliati al fine di garantire la massima sicurezza per bambini e adulti. Un totem è stato installato vicino all’area giochi e consentirà oltre che di monitorare, attraverso una telecamera, ciò che accade al suo interno, anche di dialogare con i vigili in tempo reale attraverso un microfono e una cassa bidirezionale. E, lì dove ce ne fosse bisogno, dal totem sarà possibile anche allertare i numeri di emergenza. Accanto al totem verrà installato un defibrillatore ad uso pediatrico da usare in caso di malaugurata necessità.

«Sono felicissimo di questo nuovo traguardo raggiunto - dichiara in una nota il sindaco Tommaso Depalma -. La città riguadagna uno spazio messo a nuovo per tanti aspetti con grande attenzione al verde ma soprattutto alle esigenze dei più piccoli. La nuova illuminazione della villa a breve si sposerà alle opere che abbiamo appaltato per la nuova illuminazione in piazza Vittorio Emanuele II e nel centro storico. Con questa opera, Giovinazzo diventa sempre più bella, luminosa e attrattiva. Come sono solito ripetere, il lavoro paga sempre ed è proprio il grande gioco di squadra di tutti i componenti dell’Amministrazione comunale che ha permesso di avviare una serie di opere pubbliche in grado di ridisegnare al meglio il volto della nostra città”.



«La speranza - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici , Gaetano Depalo - è che i cittadini siano i primi controllori degli spazi pubblici e che li difendano da coloro che non li hanno a cuore perché , invece, noi dell’Amministrazione cerchiamo di tutelare tutto ciò che è pubblico con grandi sforzi e impegno costante. Ecco perché, per il restyling della Villa, abbiamo guardato molto sia all’aspetto dei servizi sia a quello della sicurezza, una sicurezza perseguita nei minimi dettagli, dalla tipologia dei giochi scelti al tipo di pavimentazione. Infine, e non per ultimo, mi piace evidenziare che l’idea di riproporre la fontana centrale è nata proprio con l’augurio che la Villa comunale, il cosiddetto polmone verde di Giovinazzo, si trasformi in quell’agorà in grado di favorire incontri e aggregazione sociale”.

IL PROGRAMMA Questo il programma dell’inaugurazione: la manifestazione avrà inizio alle 17; alzabandiera davanti al Monumento ai Caduti con scopertura della targa della nuova asta di bandiera proveniente dalla fregata militare “Granatiere”; intervento del sindaco Tommaso Depalma; intervento di Antonio La Ghezza per la consegna del nuovo defibrillatore ad uso pediatrico installato vicino alla nuova colonna SOS videosorveglianza e donato dall’associazione "Orizzonti futuri"; festa per bambini e famiglie in collaborazione con Fiorella e Maria Elena Congedo, le ideatrici della serie animata “Trulli Tales”: musica, danza, animazione e cadeau per i più piccoli.