"Riflessi di vita in collegio", Quelli dell'Ive donano una tela al Vittorio Emanuele

Si intitola "Riflessi di vita in collegio", il quadro ad olio dipinto da Martino Lamanna, che l'associazione "Quelli dell'Ive" ha deciso di donare all'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo. La cerimonia di consegna è prevista domenica 15 dicembre alle 10 nella sala Marano.

Un gesto che dimostra una volta di più il grande amore di "Quelli dell’Ive" per l’Istituto Vittorio Emanuele II, che in questo 2019, in cui si è celebrato il bicentenario della struttura 1819-2019, ha effettuato diversi doni, come i due ulivi piantati nelle aiuole antistanti il cancello d'ingresso, segno della forza, resistenza e longevità dello stesso Istituto e il giornale per i 200 anni dell’Ive. Ultimo in ordine di tempo è il dipinto che l'ex "spiziotto" Martino Lamanna ha voluto lasciare in dono all’IVE un dipinto ad olio su tela con rappresentazione della vita in collegio del secolo scorso, in quel luogo dove oltre 10mila allievi sono cresciuti e che li legano ancora oggi. All'iniziativa prenderà parte Maria Grazia Magenta, responsabile dei Beni Culturali Pinacoteca Bari Città Metropolitana e la Banda Musicale di Giovinazzo che allieterà gli ospiti con un suo repertorio dedicato sempre ai 200 anni dell'Ive.

Nella circostanza l'associazione annuncerà il nuovo organo direttivo per il prossimo triennio. Consiglieri uscenti: Enzo Campanelli e Filippo Giangrande: Saverio Nenna, Natale Colasuonno, Pietro Sifo, Leonardo Martinelli, Nicola Mele, Francesco Piscitelli, Vincenzo Stallone. «Dopo 13 anni di mandato - afferma il vice presidente uscente Enzo Campanelli - il bilancio è positivo. Ci sono ancora altri progetti da portare a termine ai quali abbiamo lavorato e di cui vorremmo vedere il risultato. È stata una bellissima esperienza. Ringrazio tutti i miei amici di viaggio per la fiducia accordata Ho comunque assicurato la mia collaborazione e l'esperienza acquisita al nuovo direttivo e porgo gli auguri al presidente Saverio Nenna e ai nuovi componenti del direttivo, per un’avvincente continuità dell’associazione per il bene dell’Istituto Vittorio Emanuele II».