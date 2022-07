Turismo in Puglia, niente sold out a luglio

Il caro prezzi e i contagi da Covid, a luglio, frenano l'arrivo di famiglie e giovani italiani in Puglia. Mentre il Barese e la Valle d'Itria sembrano non risentire degli effetti di pandemia e crisi energetica, nelle località balneari del Salento e del Gargano invece si stima un 15 per cento in meno di prenotazioni nelle strutture più accessibili, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Pesano non soltanto le tante disdette dei positivi al Covid ma anche i costi del soggiorno lievitati e al contempo una disponibilità finanziaria ridotta per le famiglie.

A segnalare il caso è stato il presidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce, Giovanni Serafino: "Ci sono zone della Puglia che stanno lavorando bene come il Barese e la Valle d'Itria, mentre si è registrato un calo nel Salento e sul Gargano, quindi in quelle zone della Puglia che lavorano maggiormente con la clientela italiana sul turismo balneare. La situazione è migliore per chi lavora con il mercato internazionale". Le strutture più colpite, cioè quelle del turismo più economico, secondo le stime di Serafino non andrebbero oltre il 60-65 per cento di camere occupate, in media.

Insomma, poteva andare molto meglio, viste le aspettative. Non a causa di una perdita di appeal per il brand Puglia o quello del Salento - sono tantissimi i turisti stranieri in arrivo - ma proprio per una serie di fattori che hanno scoraggiato le famiglie italiane. "Fino a tre settimane fa gli italiani avevano più fiducia, poi tra la guerra che continua, il Covid e i costi della gestione familiare aumentati notevolmente, una famiglia ci pensa due volte prima di andare in vacanza oppure ripiega su un soggiorno più breve ed economico". E a questo si aggiunge un più 20 per cento - sempre secondo le stime - sui prezzi delle camere anche per l'aumento dei costi energetici che devono sopportare le stesse strutture. Dai primi di agosto è previsto comunque il sold out, mentre per settembre sul fronte balneare c'è ancora incertezza anche se i tanti convegni, congressi, riunioni aziendali e tour con i turisti stranieri potrebbero far impennare le presenze fino a ottobre.