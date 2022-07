Imprese in Puglia, saldo positivo nel secondo trimestre 2022

Saldo positivo, in Puglia, tra aperture e chiusure aziendali nel secondo trimestre del 2022. E' il dato che emerge dall'analisi trimestrale Movimprese, relativa al periodo tra aprile e giugno 2022, condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

In particolare, nella nostra regione la differenza fra iscrizioni (5.579) e cessazioni (3.021) è stata di + 2.558 imprese. Lo stock di imprese pugliesi iscritte nei registri delle Camere di Commercio è di 386.344 al 30 giugno 2022.

A livello nazionale, nello stesso periodo, il saldo si è attestato in Italia a 32.406 imprese - non lontano dalla media dell'ultimo decennio - come risultato della differenza tra 82.603 iscrizioni (il secondo peggior risultato del decennio) e 50.197 cessazioni (in progressiva ripresa dopo la frenata del 2020 e la "ripresina" del 2021).

"In Puglia il tasso di crescita trimestrale è in media dello 0,66%, superiore alla media nazionale che è dello 0,55% e quindi per la prima volta in ripresa verso valori più normali.

Influente sul quadro generale, il clima d'incertezza conseguente agli squilibri geo-politici innescati dal conflitto russo-ucraino", commenta il presidente di Unioncamere Puglia, Damiano Gelsomino. Fra le provincie della regione, Brindisi detiene il saldo di crescita trimestrale più alto (0,90%), seguita da Lecce (0,76%), Taranto (0,71%), Foggia (0,60%) e Bari (0,59%).

"A far registrare il saldo positivo più alto fra iscrizioni e cessazioni in Puglia le società di capitale +1.308; seguono ditte individuali, +1.170; altre forme societarie, + 56; società di persone, + 24. Vuol dire che si consolida la tendenza a forme societarie più mature", aggiunge Gelsomino. La Puglia è tra le otto regioni italiane che registrano un tasso di crescita trimestrale superiore alla media nazionale (+0,55%): il dato pugliese è +0,66%.