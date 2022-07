Dopo un anno in via Marsala situazione invariata

Per un disguido di mail è stata pubblicata la lettera dello scorso anno, ma che la questione si riproponga identica ad un anno di distanza evidenzia paradossalmente l’orrore della questione.

Egr. Sig. Sindaco,

Faccio seguito ad una lettera aperta inviata la scorsa stagione (che le allego) al suo predecessore nella giuntad i cui lei stesso faceva parte, per raccontarle il proseguo delle telenovela incominciata lo scorso anno e maie trminata.

Dopotutto, non ho mica avuto la delicatezza di chiedere una semplice autorizzazione per occupare qualche decina di metri di suolo pubblico con una pedana, non ho mica fatto una banale richiesta di chiusura strada, non ho mica preteso la costruzione di un chiringuito sulla spiaggia, non ho mica chiesto di costruire una palazzina residenziale a 20 metri dal mare. No, non ho chiesto nulla di queste cose “banali”, sto avendo da due anni la faccia tosta di richiedere (comprandolo) un abbonamento per poter parcheggiare sui parcheggi a pagamento sotto la mia residenza.

Sia ben chiaro, io non ho nulla in contrario alle concessioni su menzionate, sono convinto che, queste, siano necessarie se si vuole far crescere turisticamente il paese, però, l’atteggiamento delle istituzioni, non può essere così liberatorio nei confronti di alcuni e così “vessatorio” nei confronti del resto dei cittadini, altrimenti si creano “figli” e “figliastri”.

Ormai è chiaro ed evidente che l’azienda concessionaria del servizio osteggi in qualsiasi modo la concessione di tali abbonamenti nascondendosi dietro una delibera che interpreta a suo piacimento e che io ho faticato a recuperare visto che non è pubblicata sull’albo pretorio on-line e, nonostante io abbia inviato una richiesta ufficiale al comune oltre due mesi fa, non ho mai ricevuto dal comune (perché un cittadino non ha alcun diritto di ricevere delle risposte dalla sua amministrazione). Ma che un’azienda privata cerchi di curare solo i suoi interessi è abbastanza normale, quello che non è normale è che l’amministrazione gli permetta di avere questo atteggiamento.

Non sto qui a tediarla con le motivazioni e il cavillo che hanno trovato per non concedermi l’autorizzazione, le basta solo sapere che è un cavillo anche sbagliato perché, per come è scritta la delibera, io non rientro in quella casistica, e quando ho fatto notare questo al comandante della polizia locale mi ha risposto che c’è stato solo un errore di trascrizione (di una delibera da lui firmata). E quindi? Questo significa che si può essere elastici solo in un senso? Quindi il concessionario ha la libertà di interpretare l’ordinanza a suo piacimento?

La interpello perché, al di là di quello che c’è scritto in una delibera, mi piacerebbe capire come si pone la sua amministrazione nei confronti dei residenti nelle aree più frequentate della cittadina che amministra. Io sono disposto ad accettare i disagi di vivere in un’area turistica ma, mi piacerebbe un po' più di comprensione ed empatia da parte di chi ci amministra che, fino ad ora, non c’è stata.

Spero di ricevere una risposta da parte sua e che, almeno su questo, ci sia una discontinuità con il suo predecessore.

Giovinazzo li, 16/07/2022