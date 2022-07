Operato d’urgenza a 107 anni, è già tornato a casa

Quando anche la buona sanità fa notizia. Ed è successo nell’ospedale Don Tonino Bello dove una équipe chirurgica, diretta dal dottor Stefano Camporeale, è intervenuta d’urgenza per una occlusione intestinale che sarebbe potuta costare cara al paziente. La particolarità è che quel paziente ha 107 anni d’età. Classe 1915, era giunto al pronto soccorso di Corato, città di residenza del vetusto paziente, dove gli è stata diagnosticata l’occlusione di un tratto di intestino. Quindi il trasferimento all’ospedale molfettese, la valutazione del rischio cardiologico, che è sembrata elevata, e poi, a complicare le cose, anche la positività al Covid. Nonostante questo e nonostante i rischi, l’équipe del dottor Camporeale ha deciso di intervenire. «La concreta possibilità di una evoluzione peggiorativa dello stato del paziente – ha spiegato Camporeale – non ci ha lasciato valide alternative terapeutiche. Per questo abbiamo deciso per l’intervento chirurgico d’urgenza». L’intervento è stato affidato ai dottori Pomarico e Sciannamea, con il supporto degli anestesisti Ragno e Sorrentino guidati dalla dottoressa Gadaleta, e naturalmente a tutto il personale infermieristico presente in sala operatoria. L’età avanzata del paziente, che ha compiuto i suoi 107 anni in corsia, ha reso complesso il decorso operatorio. Ma la tempra di Nonno Giovanni, questo il nome del paziente ultracentenario, gli ha consentito di superare la fase critica post operatoria prima, le complicanze cardiache e renali successivamente, fino alla completa ripresa delle funzioni cognitive e di un sufficiente livello di autonomia tali da consentire le dimissioni dall’ospedale e il prosieguo delle terapie a domicilio.