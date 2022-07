Nel barese tre centri operativi per la seconda dose booster del vaccino Anticovid

Da questa mattina, e fino al 29 luglio, saranno operativi nell’area metropolitana di Bari, i centri vaccinali per la somministrazione della quarta dose del vaccino anticovid. La pianificazione si è resa necessaria per rispondere all’estensione della seconda dose booster agli over 60. Sono tre gli ambulatori al momento individuati: quello dell’ex Cto, sul lungomare Starita a Bari, quello di Japigia in via Papalia, e quello di Carbonara in vico Oberdan. L’accesso alle vaccinazioni sarà solo su prenotazione attraverso il Cup o le farmacie. La quarta dose è raccomandata a tutti i soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni e agli individui con età uguale o superiore ai 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. Si può ricevere la vaccinazione purchè siano trascorsi almeno 120 giorni (quattro mesi) dall'ultimo richiamo o, in caso di infezione, almeno 120 giorni (quattro mesi) dalla data del primo test positivo.