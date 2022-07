V Piano sociale di zona, si parte con la programmazione

Prima infanzia, contrasto alla povertà, anziani e disabili, sono questi i temi che caratterizzano il V piano di zona 2022-2024 dell’ambito territoriale sociale Giovinazzo Molfetta. Il patto di partecipazione è stato approvato con la pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto a tuti gli attori sociali, pubblici e privati, interessasti alla pianificazione degli interventi a favore dei soggetti verso i quali il piano di zona si riferisce. Per questo sono stati indetti tavoli di concertazione, che prenderanno il via il 26 giugno alle 17, con una sessione plenaria, per proseguire il 28 luglio alle 15,30, con un confronto sul tema «Prima infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento». L’incontro successivo è previsto per il 2 agosto alle 9,30. Si discuterà di «Contrasto alla povertà e inclusione sociale». Nella stessa giornata alle 18, si tireranno le conclusioni con un’altra seduta plenaria e con la condivisione dello schema del Piano di Zona. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze della sede municipale di Lama Scotella a Molfetta e nella sala consiliare del Comune di Giovinazzo. I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse all’Ufficio di Piano dell’ATS di Molfetta all’indirizzo e-mail ufficiodipiano.ambito1@comune.molfetta.ba.it, utilizzando il format disponibile on line. I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro Manifestazione di Interesse all’Ufficio di Piano dell’ATS di Molfetta all’indirizzo e-mail ufficiodipiano.ambito1@comune.molfetta.ba.it, utilizzando il format scaricabile on line. Le domande dovranno pervenire entro il 21 luglio con l’indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire. «Con questo percorso apriamo la co-progettazione del nuovo Piano Sociale di Zona, un momento importantissimo per la nostra comunità - ha spiega il sindaco, Michele Sollecito - Invitiamo tutti gli operatori del terzo settore, le associazioni, i sindacati e tutti i cittadini a prendere parte ai tavoli di concertazione per toccare con mano tutti gli interventi previsti e gli obiettivi di servizio che dovremo soddisfare per poter garantire al meglio le prestazioni sociali sul nostro ambito territoriale».