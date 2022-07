Fondazione Gimbe: la circolazione del Covid 19 in Puglia comincia a rallentare

Secondo la fondazione Gimbe, che collabora con il Ministero della Salute, in una settimana in Puglia c’è stato un incremento del contagio da Covid 19, del 25 percento. Un dato che però è inferiore agli incrementi registrati nelle scorse settimane. Questo significherebbe che la circolazione del virus sta rallentando, ma intanto i numeri continuano a essere alti. Infatti nelle ultime 24 ore i casi rilevati sono stati 8.139 si 28.596 test effettuati. Per un tasso di positività che è di poso superiore al 24 percento. Tre sono le province che superano i mille contagi, quella di Bari addirittura 2.451. Le altre province con numeri alti sono quelle di Lecce con 1.776 nuovi casi e Taranto con 1.288 contagiati. Nelle altre province i casi riscontrati sono 776 nella Bat, 820 nel brindisino e 885 in Capitanata. Altri 113 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 30 casi la provincia di residenza non è nota. SI contano ancora 5 decessi. Il numero complessivo dei positivi al Covid in Puglia sale a 92.912 (1.940 in più rispetto a ieri). Di questi 772 sono ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi (+28) e 18 in terapia intensiva (-2). I guariti nelle ultime ore sono 6.194.