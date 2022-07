Al via la quarta dose del vaccino anticovid per gli ultra 60enni

È ufficiale. La quarta dose del vaccino anticovid potrà essere somministrato agli ultra 60enni e a coloro che, dai 12 anni in su, presentano elevate fragilità per patologie concomitanti o preesistenti. La decisione arriva a seguito dell’attuale andamento del Covid 19, e delle raccomandazioni delle autorità europee e nazionali, per contenere la ulteriore diffusione del virus. La seconda dose booster può essere somministrata dopo almeno 120 giorni dalla inoculazione della terza dose, o nel caso di contagiati, dopo altrettanti giorni (4 settimane) dalla data del primo test positivo. A momento le quarte dosi sono somministrate a sportello, cioè senza prenotazione, nei centro vaccinali attivi sul territorio. Ma per evitare code e affollamenti, La Asl sta valutando la possibilità di istituire degli open day per fasce d’età, sta valutando anche la possibilità di prenotare la somministrazione, anche attraverso i medici di base e pediatri di libera scelta, o anche attraverso la chiamata attiva.