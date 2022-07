Covid19: in Puglia oltre 8mila casi e 12 decessi

«Non ci sono picchi del contagio, ma si osserva un andamento altalenante nella diffusione del Covid19». Ad affermarlo è Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl Bari, secondo il quale il virus sta subendo una frenata se visto nel lungo periodo. Intanto però i nuovi casi oggi in Puglia sono 8.253, emersi dai 26.678 tamponi lavorati. Per un tasso di contagiosità che è poco al disotto del 31 percento. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi sono 2.453, nella Bat 754, in provincia di Brindisi 822, in Capitanata 905, in provincia di Lecce 1.859, in quella di Taranto 1.282. Altri 143 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 35 casi la provincia di residenza non è nota. I decessi rilevati oggi sono 12. Gli attualmente positivi in Puglia sono 90.972 (2.143 in più rispetto a ieri), di questi 444 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+1) e 20 in terapia intensiva (-2). Si contano 6.098 guarigioni nelle ultime 24 ore. Le cause di questa nuova ondata del Covid 19, sempre secondo Sanguedolce, sono da ricercare nell’allentamento delle misure di prevenzione, nel mancato uso delle mascherine nei luoghi affollati, anche all’aperto.