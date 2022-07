Richieste le concessioni per la installazione di parchi eolici offshore

C’è una prima richiesta per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla installazione di un parco eolico «offshore». La richiesta è stata rivolta al Ministero per le infrastrutture e trasmessa alla Capitaneria di Porto di Barletta. Per competenza l’istanza è stata pubblicata anche sull’albo pretorio del Comune, visto che l’area di interesse della «Acciona Energia Global Italia srl», questa la ragione sociale della società romana interessata alla installazione degli impianti eolici, è lo specchio d’acqua antistante il tratto di costa che va da Trani a Giovinazzo. Il progetto prevede la installazione di 62 aerogeneratori di tipo galleggiante, capaci di sviluppare una potenza di 930 mega watt, da realizzarsi oltre le 12 miglia nautiche dalla costa. Saranno realizzate opere a terra sul molo di tramontana del porto di Barletta, per la giunzione, attraverso cavi sottomarini, con la rete energetica terrestre. La concessione demaniale richiesta è per 30 anni. Una analoga concessione è stata richiesta anche dalla «Geoambiente» società che ha sede legale a Cavallino, in provincia di Lecce, per un parco eolico dalle dimensioni più vaste. Comprende infatti il tratto di mare che va da Brindisi a Bisceglie. La società salentina intende installare 60 aerogeneratori galleggianti capaci di sviluppare una potenza di 600 mega watt. La Capitaneria di Porto fa sapere che le richieste di concessione rimarranno depositate, a disposizione del pubblico, fino al 10 agosto 2022, un tempo necessario per accogliere osservazioni a tutela di diritti attinenti all’uso pubblico del mare come ad esempio traffico, navigazione, pesca, attività da diporto.