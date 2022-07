Covid: numeri impietosi sul fronte del contagio

Un altro picco di contagi e di decessi in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono 13.150 i nuovi casi emersi oggi dai 47.170 tamponi somministrati. Per un tasso di contagiosità che è del 28,7 percento. Alto in numero dei contagiati nelle province di Bari e Lecce con rispettivamente 4.193 e 3.087 Casi. Non va meglio nella provincia di Taranto che riporta di 2.017 nuovi contagi, e in quelle di Foggia e Brindisi, con 1.406 e 1.328 casi. Solo la Bat presenta numeri a tre cifre, comunque alti per quella provincia, con i suoi 873 contagi. Anche tra i residenti fuori regione i numeri del contagio sono alti, 204 quelli riscontrati, mentre sono 42 i contagiati la cui provincia di residenza non è nota. Come dicevamo anche i decessi presentano un nuovo picco, sono 13 le vittime nelle ultime 24 ore. In continua ascesa il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19, oggi sono 88.829 (3.746 in più rispetto a ieri), salgono anche i ricoveri negli ospedali pugliesi con 443 pazienti assistiti nei reparti di medicina generale (+13) e 22 in terapia intensiva (+3). Per fortuna oggi risulta essere alto il numero dei guariti, 9.391, ma rimane sempre più basso rispetto ai nuovi casi di contagio.