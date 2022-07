Covid: in Puglia 2.933 nuovi casi e un decesso

Il numero dei casi di Covid 19, come per ogni lunedì, scende. Perché il loro rilevamento si riferisce alla domenica precedente, quando cioè le attività di lavorazione dei tamponi è più limitato. Infatti i test effettuati sono 10.496, da cui sono emersi 2.933 nuovi contagiati. Pari al 27,9 percento. I nuovi casi rilevati in provincia di Bari sono 879, nella Bat 246, in provincia di Brindisi 351, in quella di Foggia 317, nel leccese 747 e nel tarantino 326. Altri 52 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 15 casi la provincia di residenza non è nota. Si conta un decesso. Gli attualmente positivi in puglia sono 85.083 (1.368 in più rispetto a ieri), di questi 432 sono i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione (-5) e 19, come ieri, gli assistiti nelle terapie intensive. 1.546 sono i guariti nelle ultime 24 ore.