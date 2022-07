Covid: altri 6mila casi e 8 decessi in Puglia

Code davanti alle farmacie giovinazzesi in attesa del tampone anticovid. Quello che si può riscontrare a Giovinazzo è lo specchio di quanto succede in Puglia in questi giorni. La quarta ondata del contagio si allarga a macchia d’olio e ieri ha fatto registrare in tutta la regione 6.275 nuovi casi rilevati dai 22.149 test effettuati. Per un tasso che scende al 28 percento. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 18211, nella Bat 472, in provincia di Brindisi 766, nel foggiano 674, in provincia di Lecce 1.507, in quella di Taranto 914. Altri 102 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 19 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 8 decessi. Il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19 sale a 83.697 (2.292 casi n più rispetto alle 24 ore precedenti), di questi 437 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+12) e 19 in terapia intensiva (+2). I guariti nelle scorse 24 ore sono stati 3.975.