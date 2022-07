Dopo lo stato d’emergenza l’aumento esponenziale dei casi Covid

Il Covid 19 corre. Ce ne siamo accorti tutti. I numeri sono impietosi, soprattutto se dietro quei numeri ci sono persone che rischiano di essere ricoverate in ospedale, che rischiano la vita. A causa della variante Omicron 5 che appare più contagiosa di tutte le precedenti versioni del virus. Ma quale la causa della diffusione del Covid, che sembra aver colpito in tutte la famiglie? A leggere i numeri si potrebbe individuare una data precisa per la recrudescenza del coronavirus. E quella data è il 15 giugno, giorno in cui è terminato lo stato d’emergenza, giorno in cui abbiamo abbandonato tutti i comportamenti di prudenza, quel «liberi tutti», nonostante le raccomandazioni, che adesso stiamo pagando e non sappiamo con l’autunno quanto pagheremo ancora. Stadi e arene per concerti a piena capienza, niente obbligo di mascherine al chiuso o in zone affollate, e il virus ha ripreso a circolare con forza. I numeri dicono, sono quelli ufficiali a nostra disposizione, che il 15 giugno, i contagi in Puglia erano complessivamente 22.199, i ricoverati in ospedale, tra corsie ordinarie e terapie intensive, 226. Solo tre settimane dopo, il dato è quello di ieri, i contagiati in tutta la regione sono 81.405, i pazienti in ospedale 442. Quadruplicati i contagiati, raddoppiati i ricoveri. Per non parlare dei decessi che in questo lasso di tempo sono stati 95. E la curva del Covid è ancora in crescita. La Puglia è considerata una regione ad alto rischio. Ma tutta l’Europa occidentale è ad alto rischio, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Siamo sul rosso scuro, come nei periodi più critici della pandemia, a quando cioè non esisteva ancora nessun vaccino contro il Covid 19. Proprio i vaccini, leggendo i commenti sui social, per molti non hanno funzionato, per questo i numeri del contagio sono così alti. Ma la medicina ufficiale, dice che proprio i vaccini ci stanno preservando da conseguenze più gravi, e che 7 decessi su dieci sono annoverabili a persone che non hanno completato il ciclo vaccinale o comunque sono persone che manifestavano altre patologie gravi. E poi la copertura vaccinale non è definitiva, come hanno sempre spiegato i medici, i richiami sono necessari. A cominciare dalle persone fragili, gli ultraottantenni per cui è prevista la quarta dose del vaccino anticovid. Anzi, è allo studio, e molto probabilmente presto comincerà la nuova campagna vaccinale, la vaccinazione sarà estesa agli gli ultra 60enni. Questo se la circolazione del virus non si fermerà. L’arma principale è quella. Oltre ai comportamenti prudenti di tutti.