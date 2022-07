Un dissalatore per Mykolaïv

La guerra in Ucraina. Come in tutte le guerre sono le popolazioni civili a patire per primi gli effetti dei conflitti. Pagano per la loro sopravvivenza, non solo per gli effetti devastanti delle bombe, ma anche per la mancanza di cibo, di acqua e medicinali. In questi giorni le fasi cruente del conflitto tra Russia e Ucraina si stanno abbattendo soprattutto nel sud del Paese. E tra questi territori, particolarmente su Mykolaïv, da mesi sotto assedio dell’esercito russo. Le condotte idriche sono interrotte, gli impianti di depurazione e dissalazione delle acque sono aggetto di attacchi missilistici continui. Il fabbisogno idrico della città è ridotto al minimo. Per questo la Caritas diocesana, aderendo alla rete «Stopthewarnow», a cui fanno capo 175 enti italiani, ha lanciato una sottoscrizione con l’intento di raccogliere 11mila euro per garantire l’acquisto di un dissalatore da donare alla città di Mykolaïv, per renderla autonoma per l’approvvigionamento dell’acqua, anche in vista dell’inverno che renderà difficili le forniture che in questo momento sono garantite da Odessa. Il dissalatore potrà garantire dai 17mila ai 20mila litri di acqua potabile al giorno. Con il sostegno del vescovo Domenico Cornacchia, la Caritas e il settimanale Luce e vita, hanno attivato un iban presso Poste Italiane, IT35X0760104000000020878708, questo il codice, per chi volesse donare. La causale della donazione è Dissalatore Mykolaïv.