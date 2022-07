Covid: Oggi in Puglia oltre 8.200 casi e 8 decessi

È sempre intorno al 30 percento il tasso di positività al Covid 19 in Puglia. Oggi i casi rilevati sono 8.251, emersi dai 27.356 test lavorati. L’area metropolitana di Bari riporto 2.513 nuovi casi, la Bat 680, la provincia di Brindisi 864, la Capitanata 871, la provincia di Lecce 1.850, quella di Taranto 1.278. Altri 164 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 31 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 8 decessi in tutta la regione. Gli attualmente positivi sono 81.405 (3.198 in più rispetto a ieri). Di questi 425 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+1) e 17 in terapia intensiva (-1). I guariti nelle ultime 24 ore sono 5.045.