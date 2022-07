Il fotovoltaico in agricoltura: 2,6miliaridi di euro dal PNRR

Complessivamente sono 2,6 i miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR per l’installazione di pannelli fotovoltaici utili all’alimentazione di energia elettrica nel settore agricolo e agroalimentare. Ne dà notizia l’onorevole Francesca Galizia, annunciando la emanazione di appositi bandi. La misura permetterà agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, le cooperative e le imprese agroalimentari, di installare i pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati delle loro aziende, e anche di rimuovere l’amianto lì dove è presente. Le somme disponibili andranno a coprire il 90 percento dei costi ritenuti ammissibili per quello che appare essere un ulteriore passo verso la transizione ecologica. Il limite è quello della produzione elettrica che non deve essere eccedente il fabbisogno delle singole aziende. «La misura – ha dichiarato la Galizia - si affianca a quella dell’agrivoltaico per impianti che garantiscano un’interazione sostenibile e sinergica tra produzione energetica e agricola. Si tratta di ulteriori 1,1 miliardi di euro finanziati sempre con il PNRR su cui sono state emanate le linee guida per l’attuazione. È possibile partecipare alla consultazione pubblica con proprie osservazioni entro il 12 luglio». «La Puglia agroalimentare – ha concluso - può fare un passo enorme verso un abbattimento reale del fabbisogno energetico e dell’impatto ecologico delle proprie lavorazioni».