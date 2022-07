Sono 207 i giovinazzesi colpiti dal coronavirus in una settimana

Come in tutta la Regione, anche a Giovinazzo la curva del Covid 19 è in crescita. Nella settimana tra il 27 giugno e il 3 luglio i casi rilevati tra i cittadini giovinazzesi sono 207, a fronte dei 144 della settimana precedente. Ben 63 contagi in più che fanno salire il tasso di contagiosità a 1.060 per 100mila abitanti. Anche questo un dato che rimane in linea con la maggior parte dei comuni della provincia di Bari, se non addirittura sopra la media provinciale. Non conosciamo il numero puntuale dei positivi ala Covid presenti a Giovinazzo, gli ultimi dati ufficiali si riferiscono a metà aprile, ma da quanto si percepisce, il virus è assai presente, e sta colpendo anche in maniera importante soprattutto coloro che manifestano altre patologie. Per non parlare degli strascichi che il coronavirus lascia in chi ne viene colpito, le cui conseguenze, anche se lievi, sono protratte nel tempo. Nonostante questo la campagna vaccinale per la quarta dose non decolla. In molti hanno perso la fiducia nei vaccini, che però rimangono l’unica arma per evitare conseguenze serie dall’infezione del Covid19.