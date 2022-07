Covid 19: il tasso di contagiosità è al 32 percento, 10 i decessi

Risale il tasso di contagiosità da Covid 19 in Puglia. Il dato odierno si attesta al 32,4 percento, frutto dei 26.612 tamponi somministrati da cui sono emersi 8.626 nuovi casi. Viaggia abbondantemente sopra quota 2mila il numero dei contagiati in provincia di Bari, 2.510 per l’esattezza, così come nella provincia di lecce dove sono stati rilevati 2.038 nuovi casi. Non va meglio nelle altre province, a partire dalla Bat dove sono emersi 767 nuovi contagi, nel brindisino 927, nel foggiano 960, nel tarantino 1.227. Altri 167 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, per ulteriori 30 casi la provincia di residenza non è nota. Rimane alto anche il numero dei decessi, oggi se ne contano 10. Complessivamente i pugliesi attualmente alle prese con il Covid sono 78.207 (3.712 in più rispetto a ieri). Anche la pressione sugli ospedali è importante, con i reparti di medicina generale, dove sono assistiti 424 pazienti (-8), sono al limite del livello di guardia. Nelle terapie intensive i pazienti ricoverati sono 18 (+1). Sono 4.904 i guariti nelle ultime 24 ore.