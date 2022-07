Prevenzione Papilloma virus (HPV): al via open day vaccinali per ragazzi e ragazze

Prevenire l’infezione da Papilloma Virus (HPV). È questo lo scopo per cui il Dipartimento di prevenzione della Asl ha organizzato vaccinazioni a sportello per tutto il mese di luglio. Le vaccinazioni sono destinate ai giovani, ragazze e ragazzi, aprendo hub vaccinali nei centri di Catino, Grumo Appula, Sammichele e Alberobello. «Intendiamo proteggere le ragazze e i ragazzi prima della ripresa delle attività scolastiche a settembre – spiega Letizia Rizzo, dirigente del Dipartimento di prevenzione – per questo a partire da martedì prossimo le famiglie possono recarsi con i loro figli presso alcuni dei nostri punti vaccinali, nelle giornate fasce orarie riportate in calendario, senza la necessità di provvedere alla prenotazione, per usufruire della vaccinazione». Il Papilloma virus è l’agente virale responsabile del carcinoma della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell’ano, del pene e dell’orofaringe, di lesioni precancerose e lesioni genitali esterne benigne (condilomi). Esistono più di 200 tipi di HPV, ma solo alcuni ceppi sono responsabili dello sviluppo di tumori. Il vaccino attualmente in commercio è nonavalente e riesce a prevenire il 90% dei tumori dipendenti da HPV perché protegge dai 5 sierotipi capaci di indurre il cancro.

Agli open day vaccinali possono accedere i ragazzi nati dal 2003 al 2010 e le ragazze nate dal 1989 al 2010. Questo il calendario delle vaccinazioni:

Hub Catino 12-19-26 Luglio 08.30-13.00 / 15.00-18.00

14 -21-28 Luglio 08.30-13.00

Grumo Appula 12-19-25 Luglio 08.30 - 13.00 14-21-28 Luglio 15.00-18.00

Sammichele di Bari 12-19-26 Luglio 08.30-13.00 / 15.00-18.00

Alberobello 14 Luglio 09.30/12.30 28 Luglio 09.30/12.30