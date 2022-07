Covid: il tasso di positività è al 29 percento, sale il numero dei ricoveri

Altri 8.826 casi e 10 decessi. È quanto riporta il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sull’andamento del Covid. Il tasso di positività scende al 29 percento, dato che risulta dai 30.097 test lavorati. Ma i numeri del contagio per le singole province sono alti. A cominciare dall’area metropolitana di Bari che riporta 2.802 nuovi casi, la Bat 743, la provincia di Brindisi 935, quella di Foggia 923, il leccese 1.989, il tarantino 1.267. Altri 138 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 29 casi la provincia di residenza non è nota. Il numero complessivo dei contagiati dal Covid sale a 74.495 (4.931 in più rispetto a ieri). Di questi 432 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+18), mentre rimangono 17 i pazienti assistiti nelle terapie intensive. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.885.