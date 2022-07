Covid: oltre 8.500 nuovi casi e 3 decessi in Puglia

Siamo al 32 percento del tasso di positività da Covid 19. Numeri alti che superano addirittura quelli registrati nella pima ondata del coronavirus, due anni fa. Le varianti Omicron appaiono si meno letali rispetto al ceppo originario del virus, ma il tasso di contagiosità supera di gran lunga quello che ha costretto l’intero pianeta agli isolamenti più stretti. Il bollettino odierno diramato dalla Regione riporta di 69.564 contagiati e 3 decessi in tutta la Regione. Solo nelle ultime ore i contagi sono stati 8.559, rilevati dai 26.646 test effettuati. Numeri alti per ogni singola provincia, a cominciare dal quella di Bari che riporta di 2.651 nuovi casi, seguita dalla provincia di Lecce che di casi ne registra 2.000. Nelle altre province i casi registrati sono 722 nella Bat, 920 nel brindisino, 929 nel foggiano e q.164 nel tarantino. A questi si aggiungono 142 casi di residenti fuori regione e altri 31 casi la cui provincia di residenza non è nota. Cresce anche il numero dei ricoveri nei ospedali pugliesi: 414 sono i pazienti assistiti nei reparti ordinari (+ 34), mentre nelle terapie intensive sono ricoverati in 17 (-1). In 3.978 sono stati giudicati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore.