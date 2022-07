Nuovi picchi sul fronte del contagio da Covid 19

Il Covid 19 in Puglia galoppa. Sono 11.642 i nuovi casi registrati in tutta la regione a fronte dei 32.527 test effettuati. Per un tasso che arriva la 35 percento. Nella sola provincia di Bari i contagi riscontrati sono 3.526, nella Bat 941, in provincia di Brindisi 1.306, nel foggiano 1.312, in provincia di Lecce 2.742, in quella di Taranto 1.581. Elevato anche il numero dei positivi residenti fuori regione, 200, mentre per altri 34 la provincia di residenza non è nota. Sono 10 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero degli attualmente positivi sale a 64.986, ben 6.750 in più rispetto a ieri. Sono numeri alti che ricordano le fasi più acute della pandemia e che fanno temere le capacità di accoglienza degli ospedali pugliesi che vedono crescere il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, 380 (+7) e nelle terapie intensive dove sono assistiti 18 pazienti (+4). Il numero delle guarigioni è di 4.882, un dato alto ma che non compensa quello dei nuovi casi registrati oggi.