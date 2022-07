Sale al 32percento il tasso di positività in Puglia

Anche oggi nessun decesso legato all’insorgenza di complicazioni da Covid da segnalare. I nuovi casi però sono 3.649 rilevati dagli 11.389 test somministrati. Per un tasso di positività che risale al 32 percento. Un dato elevato che si riferisce alla domenica appena trascorsa, giornata in cui le attività di ricerca di nuovi contagi è ridotta rispetto alle giornate infrasettimanali. Nella provincia di Bari i nuovi casi accertati sono 1.099, nella Bat 318, in provincia di Brindisi 427, in Capitanata 391, in provincia di Lecce 977, in quella di Taranto 377. Altri 55 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 5 casi la provincia di residenza non è nota. Complessivamente sono 58.236 le persone che risultano positive al virus in Puglia (2.230 in più rispetto a ieri). Di queste 373 sono ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+32) mentre rimane fermo a 14 il numero dei pazienti assistiti nelle terapie intensive. «Solo» 1.319 le persone che sono state giudicate guarite dal Covid 19 nelle ultime 24 ore.