Lungomare interdetto ai disabili

Tre parcheggi per disabili cancellati in un solo colpo. A causa di una transenna posta per impedire il passaggio della auto accanto al municipio e per rendere così pedonale tutto il lungomare. A lamentarsene sono proprio i disabili che si sentono provati del diritto di poter parcheggiare le loro auto, peraltro quei posti auto sono stati occupati da ciclomotori, e poter così raggiungere più agevolmente i luoghi del passeggio. Perché utilizzare le transenne e non installare una segnaletica che indichi il divieto d’accesso escludendo ovviamente le auto con il contrassegno per i disabili, per le forze dell’ordine e per i mezzi di soccorso? È questa la domanda che chi ha problemi di deambulazione si pone. «Anche noi abbiamo il diritto di raggiungere un qualsiasi locale sul lungomare».