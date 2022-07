Sale a oltre 55mila il numero dei contagiati dal Covid in Puglia

Nessun decesso registrato oggi, ma altri 5.440 casi rilevati dai 18.537 tamponi lavorati. Per un tasso di contagiosità che scende al 29 percento. Un dato ancora alto, che fa rimanere la province di Bari e Lecce con numeri del contagio ancora a quattro cifre, rispettivamente a 1.555 e 1.328 nuovi casi. Nella Bat i contagi registrati oggi sono 486, in provincia di Brindisi 641, in Capitanata 616, in provincia di Taranto 715. Altri 88 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 11 casi la provincia di residenza non è nota. Il numero complessivo dai contagiati dal coronavirus sale a 55.906 (3.240 in più rispetto a ieri) con 341 pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+3) mentre non cambia il numero dei pazienti in terapia, rimangono in 14. Sono in 2.200 i contagiati che sono risultati negativi al tampone nelle ultime 24 ore.