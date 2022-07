Via i ponteggi dalla facciata del Vittorio Emanuele

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione della facciata dell’istituto Vittorio Emanuele, quella che si affaccia sull’omonima piazza. Via le grate, il profilo del complesso monumentale è tornato al suo splendore, grazie al lavoro certosino di messa in sicurezza e di pulizia delle pietre. Mancano ancora piccoli ritocchi su cui gli addetti interverranno nei prossimi giorni, mentre da lunedì mattina partiranno i lavori per completare la messa in sicurezza della sala Marano.