Cresce ancora in Puglia il numero dei positivi al Covid

Quasi 7mila nuovi casi Covid. 6.968 per l’esattezza quelli rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore dai 21.875 test lavorati. Per una percentuale che è del 31,8 percento. Un piccolo rialzo percentuale che si traduce con 2.170 nuovi casi rilevati nella provincia di Bari, 619 nella Bat, 696 in provincia di Brindisi, 892 in Capitanata, 1.531 in provincia di Lecce e 897 in quella di Taranto. Altri 143 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 20 casi la provincia di residenza non è nota. Sono altre 6 le vittime riconducibili al Covid rilevate nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei contagiati dal virus sale a 52.666 (3.929 in più rispetto a ieri), di questi 338 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+17) mentre rimane fermo a 14 il numero dei pazienti in terapia intensiva. In una giornata i guariti dal coronavirus sono 3.033.